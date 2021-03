"Passione mattoncini": via a una nuova iniziativa dedicata ai giovani costruttori

Mostri, dinosauri, case, treni, astronavi, personaggi, e tutto quello che la fantasia e la creatività farà costruire con i mattoncini Lego o compatibili. Dopo il successo di due progetti precedenti on-line e dopo aver ricevuto messaggi di ringraziamento il Comitato cittadino di Villaggio Argentina ha deciso di proseguire con una nuova iniziativa dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La partecipazione è completamente gratuita e l'iniziativa è suddivisa in 3 fasce di età: 3/5 anni; 6/10 anni; 11/14 anni.

Per partecipare è necessario inviare una e-mail all'indirizzo villaggio.argentina1@gmail.com o WhatsApp al numero 346.5932157 con una foto in buona risoluzione in formato .jpg della creazione realizzata entro il 5 aprile. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto. Il testo della e-mail dovrà contenere, oltre alla foto anche nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo mail, età del partecipante, classe frequentata, il nome e cognome di un genitore e una piccola descrizione della creazione. Tutte le foto ricevute verranno pubblicati dal 10 aprile sulla pagina Facebook “villaggio.argentina”. La votazione avverrà tramite tutti gli utenti di Facebook che potranno votare con dei likes gli oggetti preferiti.

Le 3 costruzioni che entro il 24 aprile 2021 compreso riceveranno il maggior numero di likes verranno premiate. A tutti i partecipanti verrà inviato per mail un attestato di partecipazione da stampare e conservare. I vincitori verranno avvisati con una telefonata o mail e resi noti sulla pagina Facebook “villaggio.argentina”.