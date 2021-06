Per un mare più pulito installato un Seabin a Portoverde

Un impegno costante e continuo in favore dell’ambiente quello di Madel S.P.A. L'azienda di Cotignola (Ravenna) conferma le sue iniziative green, in particolare a sostegno di mari, laghi e fiumi italiani, installando quattro Seabin, uno a Misano Adriatico (uno a Peschiera del Garda ed entro il mese di luglio verranno installati anche gli altri in due location suggestive, ovvero a Venezia e a Marina della Madonnina di Viareggio) in collaborazione con Round Table Italia, associazione dedicata ai giovani professionisti, imprenditori e uomini di cultura che occupano posizioni di rilievo nel campo delle rispettive attività. Di fronte alle autorità locali romagnole, tra cui il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, è stato inaugurato un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti in grado di catturare circa 1,5 kg di materiali al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno (variabili a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm. E’ un dispositivo in funzione 7 giorni su 7 con una pompa ad acqua collegata alla base riesce a trattare 25.000 litri di acqua marina all’ora che verrà lasciato in dotazione alle amministrazioni comunali che dovranno solamente occuparsi della sua ciclica manutenzione. Per Madel la filosofia green si sviluppa ogni giorno e l’azienda, secondo uno studio certificato LCA, in 11 anni ha saputo risparmiare 11.477 t di PET equivalente, pari a 287 milioni di bottiglie d’acqua da 1 litro e mezzo.

“E’ un progetto che abbiamo immediatamente sposato e che coinvolge quattro luoghi meravigliosi d’Italia - afferma Giacomo Sebastiani, Vice Presidente di Madel SpA -. Da sempre siamo sensibili a questi temi anche attraverso azioni concrete come l’introduzione per primi di buste ecoformato che utilizzano meno plastica rispetto al flacone (fino a meno 87%) e realizzate in plastica monomateriale completamente riciclabile e siamo consapevoli dell’importanza di uno stile di vita sempre più green e allo stesso tempo che sappia salvaguardare il nostro Pianeta. La nostra azienda crede e investe ormai da anni in ricerca e sviluppo per riuscire a ottenere un futuro sostenibile, per questo abbiamo deciso di dare il via a questa operazione di assoluta importanza in favore delle acque italiane”. “Siamo molto felici che una realtà importante come Madel SpA abbia sposato il nostro progetto di Service lanciato in questo complesso anno sociale - ha aggiunto Martino Mercatali, Presidente Nazionale di Round Table Italia -. Come associazione abbiamo promosso molteplici iniziative per sensibilizzare i cittadini al tema della tutela dell’ambiente, l’installazione dei Seabin è la conclusione di un anno ricco di attività. Non vogliamo fermarci a questo, il tema della tutela dell’ambiente è ormai un punto fermo per la nostra associazione e l’idea è quella di proseguire le nostre attività anche nei futuri anni sociali”.