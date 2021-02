"Pesce lanterna", il nuovo romanzo di Lorenzo Muccioli indaga gli abissi dei giovani

Realtà e finzione. Mondo virtuale e mondo reale. Non è facile per i protagonisti di "Pesce lanterna", nuovo romanzo dell'autore Lorenzo Muccioli, districarsi tra le maglie sempre più insidiose della vita e della Rete. Ambientato a Rimini, "Pesce lanterna" è un romanzo che si interroga sull'eterno contrasto tra bene e male, affrontando tematiche terribilmente attuali come revenge porn e bullismo viste con gli occhi della generazione Millennial. Giorgio Antonelli, 26 anni, studente universitario fallito, passa le giornate ad inventare fake news da dare in pasto ai leoni da tastiera del web. La vita di Giorgio cambia quando Lavinia, la ragazza che ama, tenta il suicidio, dopo che un suo video intimo ha iniziato a circolare su internet e nelle chat di WhatsApp.

Come il pesce lanterna, creatura che si aggira nel buio degli abissi rischiarandolo con la sua debole luce, Giorgio dovrà discendere nell'oscurità più assoluta, tra le tenebre, nel tentativo di chiarire finalmente la vicenda e assicurare gli aguzzini di Lavinia alla giustizia. Un viaggio interiore che obbligherà il protagonista a misurarsi con i suoi demoni e le sue paure, comprendendo quant'è sottile il confine che divide il bene dal male (il libro è disponibile su Amazon in formato cartaceo e èbook: https://www.amazon.it/dp/B08W7JH861 ). E già dalla copertina il libro trascina negli abissi di questa storia, complice la creatività di Lorenzo Anzini Loreprod, tatuatore e artista di Cattolica, Questo pesce mostro marino affonda i denti affilati nelle pagine consegnate al lettore e non molla la presa.

Lorenzo Muccioli, già autore del romanzo "Prose della volgar lingua", ha trent'anni, ha origini sammarinesi, ma è cresciuto a Misano Adriatico. Muccioli si è laureato in Lettere moderne con una tesi su Ignazio Silone, lavora come giornalista e la scoperto l'amore per la lettura grazie a Harry Potter e Guareschi. Ama leggere Ovidio, Dostoevskij e i fumetti Marvel.