La pizzeria gourmet riapre con un nuovo look, nel cortile un maxi ulivo ed è pronto il menù estivo

Sei anni di vita per Il Cortile in Centro, un locale completamente rinnovato inaugura l’estate 2023. La pizzeria gourmet di via Sigismondo Malatesta, nel centro storico di Rimini, riaprirà al pubblico lunedì, 26 giugno, dalle ore 19. Ci sono volute solo due settimane per riqualificare l’intero locale, e oggi l’imprenditore Thomas Agostini e lo chef Ivan Signoretti presentano grandi novità, negli arredi e non solo.

Nuovi colori, nuovo logo, un’attenzione al green e l’arrivo di un maxi ulivo al centro della sala principale, per rendere ancora più emozionante e coinvolgente la ‘food experience’ al Cortile in Centro. Il locale è riconosciuto anche da Gambero Rosso come Migliore Pizzeria d’Italia 2023, l’unica pizzeria con spicchi nel comune di Rimini, per la guida enogastronomica.

“Abbiamo voluto cambiare un po’ il Cortile e renderlo ancora più un cortile - dice Agostini -. Immancabili anche le farfalle che volano sui tavoli e ispirano il team in cucina nella creazione di nuovi piatti e pizze”. In cucina, alla guida di quattro persone, c'è lo chef Signoretti, che nel 2015 aveva ottenuto un altro premio dal Gambero Rosso per la “Migliore Pizza dell’anno”. E’ un volto noto anche in diversi programmi tv legati al mondo della cucina, e tiene corsi a livello nazionale e internazionale. Con la nuova apertura arriverà anche un nuovo menù, tutto estivo.

“In questo locale continuiamo a investire, anno dopo anno, impegno e dedizione - dicono i due titolari - attraverso anche la ricerca continua della massima qualità di prodotti e idee, con la grande passione che ci caratterizza da sempre. Come il centro storico di Rimini sta riqualificando molti spazi pubblici, anche noi abbiamo voluto cambiare e accogliere i clienti provenienti da tutta Italia e dall’estero in nuovi ambienti”.