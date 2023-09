Quando le cucine sono un affare di famiglia, storica azienda riminese festeggia 50 anni di attività

È stata una grande festa quella che Pari Cucine, azienda storica riminese, ha voluto celebrare per i suoi primi 50 anni. Condivisione emozionante di una serata speciale alla quale hanno partecipato tantissime persone, tra le quali il sindaco Jamil Sadegholvaad, che si è complimentato per l’importante traguardo raggiunto e ha voluto visitare la produzione con una visita guidata attraverso l’enorme capannone adibito alla realizzazione dell’arredo che Pari Cucine commercializza su tutto il territorio e non solo.

Presenti anche i vertici di Cna che hanno consegnato una targa come speciale riconoscimento ai tre soci: Stefano Pari – della famiglia Pari che fondò all’epoca l’azienda, Andrea Bugli – responsabile commerciale, Mauro Torsani – responsabile di produzione. Un successo e una partecipazione che hanno emozionato i tre soci ed anche il numeroso staff dell’azienda, dai venditori agli impiegati a tutti gli operai presenti, non solo attuali ma anche storici. Hanno partecipato alla serata infatti anche molti ex-dipendenti, ancora profondamente legati all’azienda.

Pari Cucine è una delle aziende produttrici di cucine su misura e commercializzazione di arredamenti più conosciute nella provincia riminese. L’azienda nasce nel 1973 quando i signori Sante e Colombo Pari, che già dal 1949 avevano intrapreso la loro avventura nel mondo delle cucine componibili, decidono di mettere l’esperienza maturata al servizio di una nuova e nascente realtà familiare: Pari Cucine. Dagli esordi a oggi ci sono stati tanti sviluppi e si sono aggiunti nuovi soci, tuttavia il clima collaborativo e l’atmosfera che si respirano sono sempre rimasti quelli di una grande famiglia per la quale l’artigianalità e la soddisfazione del cliente sono le priorità.

“Negli anni abbiamo lavorato stando al passo con le nuove tendenze – dichiara Stefano Pari – puntando su innovazione e tecnologia, per soddisfare e, perché no, anticipare un mercato sempre più attento a qualità e design. In quest’ottica di continua ricerca, Pari Cucine si è specializzata molto bene sotto ogni aspetto: dallo studio e progettazione degli ambienti, alla produzione e al montaggio. E grazie alla produzione interna, uno dei nostri punti cardine, siamo in grado di realizzare cucine e mobili interamente su misura”.

Ora si guarda già al futuro con grande fiducia, con la determinazione di portare avanti questo percorso di crescita e prosperità, mantenendo quell’attenzione per l’artigianalità e l’eccellenza che ha contraddistinto Pari Cucine sin dagli inizi.