Quattro ragazzi fanno squadra e avviano una nuova attività, food e cocktail nel cuore di Riccione

Rivoluzionare la proposta legata al food e al beverage nel cuore di Riccione, alzando se possibile ancora di più l'asticella della qualità. Con questa 'mission' prende vita "La Finca", il nuovo locale che abbina cocktail e cucina di livello in un ambiente elegante ma informale, inaugurato giovedì 19 ottobre in viale Cortemaggiore. Tante le persone che hanno preso parte all’evento inaugurale.

Un progetto innovativo che nasce dalla passione di quattro ragazzi e dal loro forte legame con la Perla Verde: Davide e Daniele Pacini, già gestori del ristorante Santa Lucia, Jonathan Grassi e Filippo Migani. Una scommessa coraggiosa, la loro, sorretta però dall’esperienza maturata nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, da una forte intraprendenza e dal desiderio di lasciare un segno importante all’interno della città.

"La Finca - spiegano i quattro giovani imprenditori - vuole diventare una sorta di luogo del cuore per i riccionesi e non solo. Una piccola casa nella quale rifugiarsi in cerca di relax e buona compagnia: uno spazio caldo e avvolgente dove sperimentare nuovi abbinamenti, godendosi un'esperienza immersiva resa possibile grazie all'attenzione per i dettagli, a cominciare dalle scelte di interior design e dall'arredamento minimal, fino ad arrivare alle preparazioni che sarà possibile degustare e sorseggiare".

A partire dall'ora dell’aperitivo, fino ad arrivare alla tarda serata, “La Finca” spalancherà le sue porte e accoglierà gli ospiti con una golosa e raffinata selezione culinaria, una scelta di cocktail originale e una studiata selezione di etichette e vini. “Vogliamo offrire al pubblico qualcosa di mai visto prima, almeno per quanto riguarda la scena riccionese - aggiungono i quattro imprenditori -. Ci siamo sforzati di uscire dagli schemi e di rompere con quelle che sono le proposte maggiormente legate alla tradizione, certamente assumendoci anche una certa dose di rischio. Non a caso, abbiamo deciso di avvalerci del supporto e dei preziosi consigli di professioni del settore, come Giada Spano per quanto riguarda gli aspetti architettonici e di interior design, lo chef Mariano Guardianelli del ristorante Abocar Due Cucine di Rimini per una consulenza in ambito ristorativo e Andrea Morini per quanto riguarda il beverage”.