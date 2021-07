Rds pronta a trasmettere live l'estate di Rimini dallo studio di piazzale Kennedy

Fino ad agosto si alterneranno gli speaker Claudio Guerrini & Roberta Lanfranchi – in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 - Filippo Ferraro e Giuditta Arecco – in diretta il sabato dalle 19.00 alle 22.00 e la domenica dalle 17.00 alle 21.00

RDS 100% Grandi Successi sceglie nuovamente Rimini come tappa d’onore per il suo Live Estate 2021, un programma di dirette estive e momenti di animazione unici che si svolgeranno, in ottemperanza dei protocolli anti-Covid, fino a settembre nelle località più vissute ed evocative d’Italia. Il format distintivo è stato pensato proprio per l’estate 2021, con l’obiettivo di trasmettere la voglia di tornare alla “vita” e al divertimento grazie anche alla presenza dei canali on air in radio FM e Dab, il canale RDS Social TV, online e onfield che mira ad amplificare al massimo la comunicazione e la connessione con il pubblico, favorendo inclusione, partecipazione attiva e interazione con contenuti e attività radio, tv e digital.

A Rimini, dal 12 luglio al 1 agosto, RDS porterà l’energia dei suoi speaker Claudio Guerrini & Roberta Lanfranchi – in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 - Filippo Ferraro e Giuditta Arecco – in diretta il sabato dalle 19.00 alle 22.00 e la domenica dalle 17.00 alle 21.00 - che saranno il punto di riferimento per iniziative di animazione e intrattenimento pensate per esprimere al meglio il racconto che anima il tour di quest’anno: “Vivere di nuovo l’estate al 100%”. Da una struttura ad hoc posizionata sul nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy, RDS offrirà alla sua community, oltre alla diretta, dj-set quotidiani con Claudio Guerrini alla consolle e animazione degli altri conduttori – ogni giorno in orario aperitivo, dalle 18.30 alle 19.30 – concerti esclusivi anche durante la Notte Rosa, il Discoradio Party il 31 luglio e tante altre attività con al centro musica e divertimento.

“Siamo lieti ed emozionati che ci siano le condizioni per poter lanciare il tour in sicurezza anche quest’anno, dopo tanti mesi di emergenza sanitaria”, ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi. “L’estate è un momento magico che incoraggia lo scambio, il divertimento e la socialità: momenti che riteniamo fondamentali per ripristinare il benessere mentale e fisico di cui abbiamo grande bisogno. Siamo entusiasti di poter ritornare a Rimini, che ben conosciamo, per proporre attività live, con i dovuti accorgimenti, e ritrovare dal vivo la nostra community, con la voglia di vivere di nuovo questo periodo al 100%”.