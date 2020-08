Gran finale per Deejay on stage con il concerto di Gabbani e il vincitore del talent

Deejay On Stage festeggia questa settimana il finale del format più attesto e amato dell’estate riccionese con due grandi serate conclusive che chiudono una programmazione artistica di grande qualità che ha portato sul palco di piazzale Roma alcune delle migliori proposte del panorama musicale nazionale e internazionale.

Il programma

Giovedì 20 agosto alle ore 21 torna a Riccione Francesco Gabbani. Dopo il lungo periodo sospeso della musica a distanza, Gabbani è tornato ad esibirsi quest’estate in Italia con il tour Inedito acustico che ha già registrato alcune date sold out; un ritorno alla normalità della musica live che per Francesco è un momento ricco di emozioni intense, come si legge nei suoi recenti tweet. Il suo brano Viceversa, contenuto nell’omonimo album, è stato presentato al Festival di Sanremo 2020 dove si è aggiudicato la seconda posizione. A giugno è stato pubblicato il nuovo singolo Il sudore ci appiccica.

Sabato 22 agosto sul palco di piazzale Roma la serata conclusiva di Deejay On Stage proclamerà il vincitore del talent dell’estate con la partecipazione fra gli ospiti di Gaia e Aiello. La cantautrice emiliana Gaia, in bilico fra Italia e Brasile, paesi d’origine dei genitori, ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi portando alla ribalta il brano Chega che, inserito nel suo primo album Genesi e cantato in portoghese, è entrato fra i tormentoni dell’estate 2020. Al primo album segue il recentissimo Nuova genesi che contiene tre brani inediti. Con lei sale sul palco di Riccione il cantautore Aiello. L’artista calabrese negli ultimi anni è riuscito a sviluppare un cantautorato che unisce indie, pop e R&B. Il suo brano di successo Arsenico è stato accompagnato da un video unico che propone una raccolta di storie di Instagram. Quest’estate è uscito l’ultimo singolo Vienimi (a ballare), un mix di sonorità nuove e potenti. Nel 2021 è in programma il tour italiano dell’artista.

Le regole per assistere agli eventi

Durante i concerti in piazzale Roma saranno osservate tutte le disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. Mascherina obbligatoria sempre. L'ingresso nell'area dei concerti sarà effettuata attraverso gli appositi varchi e il pubblico è invitato a rispettare scrupolosamente il distanziamento interpersonale. La vicinanza a meno di un metro è consentita solo a persone congiunte. Il mancato rispetto delle norme può comportare l'allontanamento dall'area dei concerti.