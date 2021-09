Riccione, il vicesindaco Galli in visita ai nonni e ai giovani in montagna

Il Vice Sindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli in trasferta in Trentino Alto Adige per incontrare i nonni e i ragazzi in questi giorni in vacanza in montagna. Oltre una cinquantina di anziani riccionesi hanno aderito alla proposta di soggiorno dell’amministrazione di Malè, nella Val di Sole, con la copertura dei costi di trasporto, animazione e assistenza infermieristica a carico del Comune. Il vice sindaco ha portato loro i saluti dell’amministrazione. 116 ragazzi sono invece a Corvara in Alta Badia, con la Parrocchia SS. Angeli Custodi e don Stefano Battarra, ed altri 160 più 18 educatori si trovano a Lappago con la Parrocchia Stella Maris e don Massimiliano Cucchi. “ Incontrare i nostri anziani e ragazzi in montagna è sempre una bellissima esperienza – ha detto il vice sindaco Laura Galli – a cui tengo particolarmente. La grande partecipazione dei più giovani a questi soggiorni in alta quota è sintomatica della voglia di stare assieme e di crescere. L’amministrazione è la loro casa, le loro proposte, quando ci sono, vengono sempre ascoltate, da qui il mio invito a rivolgersi senza remore per presentare idee, bisogni, suggerimenti. Si parla poco di questa bella gioventù, lontana dai mass media, ma è sana e con tanta voglia di vivere. Puntate alto nella vita, rispettate il prossimo - ha concluso il vice sindaco - questi giorni di vacanza uniti lasceranno un segno nei vostri cuori”.