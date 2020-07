Riccione si tinge di giallo con il salvagente simbolo dell'estate che impazza sui social

A Riccione la stagione è rovente, entra nel clou, calda più che mai, le spiagge sono frequentate, i turisti vivono alla “giusta distanza”, pieni di entusiasmo, la loro vacanza in città. Ad accompagnare la vita balneare il palinsesto estivo targato Sotto il sole di Riccione che si arricchisce quotidianamente non solo di proposte culturali e di intrattenimento di qualità, ma anche di una nuova narrazione: ed ecco che Riccione risplende baciata dal sole e sulle spiagge è nato un nuovo trend che sta spopolando su Instagram e Facebook.

Il Comune di Riccione grazie alla collaborazione di associazioni, comitati e categorie ha disseminato in diversi punti della città alcuni salvagenti gialli con la scritta Sotto il sole di Riccione. Si possono trovare sulle spiagge, nei negozi, nelle location degli eventi, anche negli angoli più segreti della città. Il salvagente, simbolo di estate e divertimento, brilla di un giallo luminoso che evoca il sole, cuore pulsante della campagna di comunicazione 2020 realizzata dallo Studio Luca Sarti e presentata in largo anticipo, nel mese di maggio: «Il salvagente – dichiara Luca Sarti, autore del progetto – nasce come naturale evoluzione della campagna Sotto il sole di Riccione. È come se il nostro sole si riflettesse sull’Adriatico, diventando magicamente un oggetto tangibile, tridimensionale: è il salvagente con cui tutti abbiamo giocato una volta nella vita, simbolo senza tempo della Riviera e del divertimento estivo».

Il sole abbagliante di Riccione si trasforma dunque in una grande ciambella gialla, soprannominata il “ciambellone”, diventato in pochissimo tempo protagonista delle foto di riccionesi e turisti, infilato nei mosconi da salvataggio e sugli ombrelloni, o come cornice pop per coloratissimi selfie in spiaggia. Inizia così la challenge estiva #ciambellonediriccione: una caccia al tesoro e una passeggiata alla ricerca dei salvagenti gialli disseminati negli angoli più nascosti e segreti della città. Per partecipare alla challenge e tingere di giallo i social basta scattare una foto, pubblicarla su Instagram o Facebook e utilizzare gli hashtag #ciambellonediriccione e #sottoilsolediriccione. Le immagini più belle verranno condivise sulle pagine social ufficiali di Città di Riccione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.