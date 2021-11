Riminese premiatoall'Ambassador Day, insieme all'ospite d'onore Lech Walesa

Il giovane docente e artista riminese Andrea Speziali è stato premiato con l'alta onorificenza di "Ambasciatore dell'ambiente ed ecosostenibilità 2021" alla terza edizione dell'Ambassador Day tenutasi a San Pellegrino Terme (Bergamo) insieme all'ospite d'onore Lech Wa??sa, Premio Nobel per la Pace e già Presidente della Repubblica di Polonia. Si è trattato di un importante momento culturale e politico in cui le parole di Wa??sa hanno trovato spazio su La7 e sulle colonne del Corriere della Sera riguardo ai temi attuali e dell'Unione Europea.

Il riminese Speziali è stato riconosciuto dal presidente e comitato per aver contribuito al miglioramento della sostenibilità, della qualità e della sicurezza ciascuno nel suo ambito di attività noto ai molti per aver coniato il marchio "Italia Liberty" sinonimo di valorizzazione, promozione e tutela del bello ma anche di attività culturali e sul turismo con visite guidate Liberty in tutta Europa come accade con la settimana "Art Nouveau week" dall'8 al 14 luglio di ogni anno. Tra gli ospiti annunciati, nel corso della serata: l’Ambasciatore italiano in Polonia Aldo Amati e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, il Sindaco Fausto Gallizzi e vice Vittorio Milesi.