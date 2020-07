Il dj riccionese Alex Nocera torna in radio con "Never miss the water"

Il dj e producer riccionese Alex Nocera, fondatore dell'etichetta Gas records, resident dell'Altromondo Studios, torna in radio con un nuovo singolo: "Never miss the water". Nocera vanta la sua partecipazione ad importanti festival internazionali, tour italiani e dj set presso rinomati club tra cui Baia Imperiale, Peter Pan, Gilda, Tenax, Yab, Cocorico.

Ad oggi ha prodotto oltre 300 produzioni e un centinaio di remix, classificandosi tra le prime posizioni su iTunes, Beatport e Spotify. E' un anno ricco di musica quello di Alex Nocera che dall'inizio del 2020 ha rilasciato una serie di singoli tra cui “Running Away” (Ensis Records), “Bass Rock” (IMO Label), “No Way Out” (Gas Records) , “Till You Feel The Born” (Strakton Records) e l'ultimo "Never Miss The Water" con Roy Batty su NoFace Records di Max Vangeli, disponibile dal 20 Luglio su tutti i digital stores e Spotify.

Tra i progetti paralleli del produttore risalta il brano “Night Moves” frutto del progetto “Reeviera” in collaborazione con Nico Zandolino, che ha scalato le classifiche internazionali e italiane.