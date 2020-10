Rimini e il suo patrimonio artistico conquistano "Bell'Italia"

Bell’Italia, la più importante rivista nazionale di paesaggio e turismo culturale, torna a Rimini per aprire il numero di novembre dedicato ai paesaggi che cambiano colore e alle città che hanno il coraggio di cambiare nel segno della cultura. Un corposo approfondimento di dieci pagine viene dedicato al nuovo progetto culturale Part (Palazzi dell'Arte Rimini) che unisce pubblico e privato all’interno dei due storici palazzi in piazza Cavour che ospitano la collezione di opere contemporanee della Fondazione San Patrignano.

Il servizio è anticipato da un editoriale che mette in luce come Rimini abbia un cuore pieno di testimonianze storiche, dall’arco di Augusto al ponte di Tiberio, dal tempio Malatestiano agli affreschi giotteschi in sant’Agostino e come in questi anni l'attenzione si sia concentrata sul patrimonio culturale.

Il centro storico di Rimini torna dunque ad essere al centro dell’attenzione, dopo i riflettori puntati sul Teatro Galli, che la rivista ha raccontato nel numero di gennaio 2020.

