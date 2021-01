Rimini fa il pieno di visite online: oltre due milioni di visualizzazioni

Nonostante la crisi del turismo a causa della pandemia c'è chi non rinuncia a conoscere le eccellenze e bellezze del territorio da Castel Sismondo al Tempio a Fellini

Sono tanti gli utenti che, nell'anno più difficile per il turismo, hanno scelto il portale www.riminiturismo.it per restare aggiornati su Rimini, scoprire a distanza le sue bellezze o per programmare una visita al cuore della Romagna. Fra questi, anche tanti stranieri, oltre 94 mila utenti di lingua inglese, tedesca e russa hanno visitato il sito. Le 2.200.000 pagine visualizzate registrano un incremento rispetto l'anno precedente di oltre il 53% ed una “frequenza di rimbalzo” eccezionalmente bassa, mentre le sessioni utenti (600.000) registrano un calo del 15%, da considerarsi fisiologico dati gli effetti della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento.

Le pagine più visualizzate descrivono l'interesse per una città viva, capace di attirare l'attenzione dell'utente web e possibile visitatore della città. Il nuovo vitual tour a 360 gradi (https://www.riminiturismo.it/virtualtour) ha raggiunto picchi di oltre 600 visualizzazioni giornaliere, mentre, nell’anno del centenario dalla nascita di Fellini, la pagina della mostra a lui dedicata, ed ospitata a Castel Sismondo, è risultata la più vista nella sezione eventi con circa 20.000 visualizzazioni. Oltre al calendario degli eventi, anche le pagine che forniscono indicazioni sui luoghi da vedere sono fra le più visitate del sito: fra i luoghi che hanno più attirato gli utenti, Castel Sismondo ed il Tempio Malatestiano, con oltre 30.000 visualizzazioni.

Particolare interesse risulta suscitato dalla mobilità alternativa a Rimini. La news più letta risulta infatti quella sull'attivazione del servizio di Free Floating dei monopattini elettrici, con diecimila utenti interessati all'argomento.