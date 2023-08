"Rimini è meglio di Beverly Hills", debutta sul web la canzone del collettivo nato durante il lockdown

Rimini “E’ meglio di Beverly Hills, tutti in spiaggia a ballare”. E’ questo il ritornello della canzone “Rimini Beverly Hills”, l’ultima in ordine cronologico pubblicata nei registri della Siae. E’ quanto è emerso dallo studio condotto da Giampiero Piscaglia, direttore artistico della stagione musicale di Rimini. La canzone dallo scorso 26 luglio è pubblicata sulle varie piattaforme digitali e porta la firma di Autori Associati. Si tratta di un vero inno d’amore nei confronti della città romagnola. “Insegnami la strada che porta a Rimini”. “E’ meglio di Beverly Hills, tutti in spiaggia a ballare”. “Noi siamo a Rimini, io voglio respirare Rimini”. Sono alcune delle frasi che compaiono nel testo. Si tratta della settima pubblicazione prodotta da Autori Associati. Il testo è di Alessandro Pedron, musica, arrangiamento e realizzazione di Filippo Minoia. Interpretato da Alessandra Chieregato.

Ma chi c’è dietro al progetto Autori Associati? Autori Associati è un progetto che ha preso vita durante il periodo del lockdown andando a riunire artisti da tutta la penisola, autori, compositori e interpreti che spesso collaborano da remoto. In questi mesi si è andata rafforzando l'idea tra gli autori che obiettivo prioritario del gruppo sia la creazione di musica attraverso la pubblicazione di inediti interessanti.

Il nuovo brano "Rimini Beverly Hills" rappresenta un ottimo esempio da questo punto di vista: tormentone estivo solo all'apparenza, con un ritornello semplice da ricordare e un arrangiamento trasparente e non comune, ci proietta fin dalle prime battute su spiagge californiane, all'ombra di palme torreggianti; ma è sufficiente una attenta lettura del testo ed ecco che già dal titolo è immediato il rimando alla Riviera Romagnola e alla sua grande voglia di rimettersi in piedi dopo la recente alluvione.

Il Collettivo Autori Associati attualmente è composto da Giulia Correale (cantautrice); Marina Del Monte (autore e docente di Comunicazione); Alberto Flavio Fulgoni(autore, compositore e produttore); Filippo Minoia (cantautore, musicista, arrangiatore e produttore artistico); Alessandro Lucillo Pedron (autore).