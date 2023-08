La riscossa di Mattia, dopo l'aggressione uno show sul palco. "La città pronta ad abbracciarlo"

La riscossa di Mattia. Che torna a sorridere e lo farà dal palco, raccontando e al fianco dei suoi amici di sempre. Mattia Sberlati è il 33enne santarcangiolese affetto da autismo che lo scorso 20 novembre fu preso a pugni in piazza Ganganelli. Una brutale aggressione, che gli procurò la frattura dello zigomo e una ferita all'arcata sopraccigliare. Il ragazzo, che per il suo modo di fare è conosciuto e ben voluto da tutti i santarcangiolesi, aveva trovato grande sostegno e solidarietà, non solo dalla sindaca Alice Parma ma anche da personalità molto conosciute come l’attore Fabio De Luigi, Diego Abbatantuono e Demetrio Albertini.

Ora Mattia, per la prima volta dopo l'aggressione, sarà sul palco di Santarcangelo Mare con la proposta di uno spettacolo, un liveshow fra le sonorità, i brani che hanno caratterizzato la sua passione musicale, e fra incursioni cabarettistiche esilaranti. L’appuntamento è per giovedì (24 agosto) alle 20,30. Un gradito ritorno dopo l'ultimo spettacolo avvenuto il 22 novembre 2019 "Never Ending", quando si esibì con grande successo allo spazio Saigi dove tanti amici e curiosi andarono ad applaudire e a fargli gli auguri per i 30 anni compiuti.

L'anno scorso sempre a Santarcangelo Mare presentò insieme a Tiziano Corbelli e Annalisa Teodorani, il suo primo libro di poesie "Sette paia di Jeans", perché Mattia è anche bravissimo a raccontare su carta se stesso e il mondo che lo circonda. “Un mondo fatto anche di crude situazioni che lo videro a novembre 2022 vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzini – ricordano gli amici -, per tutta la città fu un momento di grande preoccupazione e sensibilità; non si possono dimenticare le numerosissime manifestazioni di forte attenzione”.

Ora torna sul palco naturale della piscina, dove Mattia intratterrà il pubblico per un paio di ore e sarà bello che la sua città possa venire ad abbracciarlo e fargli sentire tutto il calore e l'affetto. L'evento vede anche la collaborazione con il locale "FuoriCentro". Durante la serata si potranno acquistare le ultime copie del libro, libro sponsorizzato dai ragazzi di Santarcangelo Mare e i proventi andranno interamente a Mattia.

Ingresso Gratuito e per prenotare cena lo si potrà fare al numero: 3457612590.