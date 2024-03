Dopo tre locali nel centro storico di Napoli la pizza "verace" sbarca a Cattolica

“Da Nanninella” arriva a Cattolica. Il ristorante e pizzeria napoletana, che conta già tre locali nel centro storico di Napoli, sbarca nella Regina e aprirà in via Fiume, 61 (dove si trovava la Pizzeria Amarcord), nel centro della movida cattolichina.

L’apertura è prevista per venerdì 15 marzo. Dalle 17,30/18 fino alle 20 si svolgerà una piccola inaugurazione con un brindisi e poi il locale sarà aperto al pubblico.

Michele Colicchio, 44 anni, uno dei soci titolari che hanno avviato questa catena di ristoranti e pizzerie, spiega il perché hanno voluto iniziare questa nuova avventura proprio nella Regina:

“Sono nella ristorazione ormai da dieci anni, è un settore che mi è sempre piaciuto, prima facevo l'orefice, tutta un'altra cosa. Ho aperto il primo “Nanninella” nel 2019 e di questo locale sono l’unico proprietario. Poi, insieme a Cristian Moscato, abbiamo deciso di aprire, nel 2021, “Nanninella a Toledo”. E, infine, sempre nel 2021, con Giovanni Rainone, un famoso pizzaiolo, abbiamo dato vita a “7 passi a Chiaia”. Lavorando tantissimo con i turisti, ogni giorno, ci chiedevano quando ne avremmo aperto uno al nord, così io e Rainone ci siamo lanciati in questa nuova avventura. Questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo in cantiere - sottolinea Colicchio -. Cattolica ci è piaciuta subito e così abbiamo scelto questa zona. Questo locale si chiamerà “da Nanninella a Cattolica” e saremo aperti tutto l'anno".

Sapori della tradizione

Tutto pronto, dunque per far provare, oggi ai cattolichini e doman anche ai tanti turisti che arrivano in Riviera, i gustosi piatti in menù.

"Proporremo i piatti tipici della tradizione napoletana - conferma Colicchio -, dalla genovese, passando per pasta, patate e provole fino alla pizza fritta, senza dimenticare carne e pesce".

Accolti a braccia aperte

Un'esperienza che si apre sotto i migliori auspici, grazie anche al clima che si è creato intorno a questo nuovo luogo del gusto.

"Devo dire che siamo stati accolti molto bene dalla comunità - sottolinea Colicchio -, abbiamo già diverse prenotazioni e di questo siamo molto felici. Speriamo di avere la possibilità di aprire altri locali al nord, il nostro obiettivo è quello di espanderci ancora”.