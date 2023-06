Si ritrovano con i loro professori 40 anni dopo la maturità, festa per la storica 5B dei geometri

In questi giorni in cui tante ragazze e ragazzi si cimentano negli esami di maturità, nella giornata di giovedì (22 giugno) la classe 5^ B dell'Istituto Tecnico per Geometri O. Belluzzi di Rimini ha festeggiato i 40 anni dal Diploma 1983 - 2023. Alla serata conviviale, ricca di ricordi e aneddoti, hanno partecipato anche alcuni dei professori che portarono gli allora giovani studenti alla maturità. L'amicizia tra studenti si fonde con quella dei professori annullando ogni distanza di età e ruolo. Da parte della storica 5B: "In bocca al lupo a tutti i maturandi".