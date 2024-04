E' un pezzo di storia della gastronomia di Miramare, dopo 50 anni i nuovi gestori onoreranno la tradizione

La rosticceria Battarra è un vero e proprio tempio della cucina romagnola che da ben 53 anni delizia i palati di riminesi e turisti. Quando i gestori storici hanno deciso di lasciare, Miramare ha rischiato di perdere un pezzo della propria storia gastronomica. Grazie ad un incontro fortuito, però, la tradizione potrà proseguire ancora a lungo perché la rosticceria che Anna e Gilberto Battarra, hanno creato e gestito per 33 anni e il figlio Roberto per i successivi 20, ha trovato una nuova guida in Loredana Stefanelli, che ha deciso di continuare sul solco di quanto è già stato fatto dai suoi predecessori.

Come è nata la decisione di rilevare l'attività?

"Io e il mio compagno eravamo in cerca di un'attività che potessi gestire. Un giorno il mio compagno ha incontrato Gilberto che gli ha confidato di volerla cedere, così abbiamo deciso di approfondire la possibilità di rilevarla. Ho fatto la stagione del 2023 con loro, in modo da imparare i piatti, il metodo di lavoro e conoscere la clientela, poi il 23 novembre ho formalmente rilevato l'attività da Roberto Battarra, che aveva messo l'anima nella gestione della rosticceria, ed ho infine riaperto il 4 dicembre. La rosticceria Battarra a Miramare è un'istituzione, qui vengono clienti da Rimini, turisti, ma anche dai comuni limitrofi."

La rosticceria realizzava piatti della tradizione gastronomica romagnola. Ha deciso di mantenere questa caratteristica o introdurrà delle novità?

"A cambiare è stata solo la ragione sociale. Ho deciso di mantenere lo stesso nome, insegna e arredamento. Continueremo ad offrire i piatti tipici romagnoli, la pasta fresca - tagliatelle, tortellini, ravioli, tagliolini, gnocchi, strozzapreti, ecc. - Le cinque ragazze della vecchia squadra sono rimaste tutte e ancora per alcuni mesi ci sarà anche Roberto, il figlio di Anna e Gilberto a darmi una mano. Continueremo a dare ai clienti la qualità che hanno sempre trovato in questi 53 anni. Una garanzia data anche dal fatto che sia i prodotti che i procedimenti sono quelli che hanno sempre utilizzato Anna e Gilberto".

Quali sono i prodotti di punta, quelli più apprezzati dalla clientela?

"Al primo posto in assoluto ci sono le lasagne, vero fiore all’occhiello dell’attività. Poi ci sono le carni, gli arrosti, tutta la pasta fresca. Anche il ragù è molto apprezzato, fatto solo di carne di vitello."

Essendo un’attività presente nel territorio da tanto tempo immagino avrà della clientela storica, come è stata accolta la nuova gestione?

"La riapertura è stata fatta in maniera molto soft. Non abbiamo fatto nemmeno l'inaugurazione per dare l'idea di un normale avvicendamento. Poi è stato molto importante aver fatto la stagione, avendo così la possibilità di conoscere i clienti e di farmi apprezzare".