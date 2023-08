Saluti da Rimini, un viaggio per raccontare come sono cambiati i mezzi di trasporto utilizzati dai turisti

Un viaggio per immagini e cartoline attraverso 180 anni di turismo balneare, per raccontare il cambiamento e l’evoluzione dei mezzi di trasporto di cui i turisti si sono serviti nel corso dei decenni: dalla carrozza a cavalli, passando per il treno e il filobus, fino ai monopattini elettrici. È questo il tema scelto per “Saluti da Rimini”, la serata di proiezioni promossa dal Gruppo Fermodellistico Riminese in collaborazione con il Comitato Turistico di Viserba che andrà in scena domenica (13 agosto) a partire dalle ore 21.45 in piazza Pascoli a Viserba.

A condurre l’iniziativa saranno le voci di Lorenzo Celli e Roberto Renzi, che prenderanno per mano gli spettatori in un viaggio per immagini attraverso costumi e modi di viaggiare scomparsi o profondamente mutati nel tempo, che raccontano un po’ del nostro essere (tutti, riminesi compresi) turisti della Riviera Romagnola.

Ad accompagnare la proiezione, a partire dalle ore 18.00, sarà presente l’esposizione modellistica a tema ferroviario promossa dal Gruppo Fermodellistico Riminese, che si affianca alla consueta prova gioco di modelli dedicata a grandi e piccini; chiunque può condividere il divertimento portando con sé il proprio modello preferito dalla propria collezione.