Samantha e Valerio turisti “fedelissimi” della Regina

Dal 2004, anno dopo anno, si sono dimostrati "fedelissimi" a Cattolica. Si tratta di Samantha Fumagalli e Valerio Gilardi, una coppia proveniente da Calolziocorte (Lecco) e la cui storia insieme si intreccia con l'amore per la Regina dell'Adriatico. Dal 2015 la famiglia è crescita con l'arrivo della figlia Desiree Michelle. Nel pomeriggio di ieri vi è stato un momento di festa per celebrare questo legame con la città. La Vicesindaco Nicoletta Olivieri ha raggiunto i vacanzieri che alloggiano presso l'Hotel Principe di via Carducci, da tre generazioni gestito dalla famiglia Franchi. I titolai dell'albergo hanno omaggiato la famiglia con un richiamo alla tradizione marinara facendo realizzare artigianalmente, dall'azienda “Stileclettico” di Cattolica, una cornice contenente il tessuto di una vela. A questa si è unito il dono dell'Amministrazione che ha consegnato ai vacanzieri il libro di ricette di Umberto Ricci “La Rustida Bianca”, un volume che, oltre a presentare tradizione ed innovazione in tavola, contribuisce alla raccolta fondi in favore dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

“Per noi Cattolica - spiegano Valerio e Samantha - è come una seconda casa. Anzi speriamo di poter acquistare presto una abitazione a tutti gli effetti. Qui ci sentiamo come in famiglia e spesso capita di tornare anche d'inverno”. Nel frattempo, i titolari dell'albergo, Valerio e Nadia, si sono “conquistati” il ruolo di zii della piccola Desiree Michelle. Ma Samantha ha fatto ancor di più, il legame con la città lo ha voluto incidere sulla propria pelle e mostra orgogliosamente il tatuaggio sulla gamba. Vi sono raffigurate le tipiche e colorate cabine degli stabilimenti balneari accompagnate dalla scritta “Cattolica nel cuore”. Infine, brindisi e foto ricordo con la Olivieri e tutto lo staff dell'albergo, un piccolo momento di festa ed un piacevole scambio di battute con i saluti e l'invito a rivedersi presto per proseguire ad incrementare gli anni di “fedeltà”.