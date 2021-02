San Giovanni protagonista in Rai: conto alla rovescia per la gara "Il borgo dei borghi"

Domenica si va alla scoperta delle bellezze di San Giovanni in Marignano, protagonista della trasmissione "Kilimangiaro". Dalle ore 16.30 la proiezione delle riprese effettuate lo scorso ottobre che hanno coinvolto tantissimi marignanesi. San Giovanni è infatti il borgo scelto per rappresentare l'intera Emilia Romagna in questa edizione de "Il Borgo dei Borghi", una sfida che porta il pubblico in un «viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro Paese».

Terminata la messa in onda di tutti i borghi in gara, partiranno le votazioni per individuare i borghi finalisti. Si potrà votare intorno al mese di marzo, attraverso una votazione online completamente gratuita, che potrà essere effettuata una volta al giorno con il proprio indirizzo mail. Il regolamento sarà divulgato nelle prossime settimane.

Al termine della votazione, i borghi che avranno ottenuto i risultati migliori avranno accesso alla grande sfida finale che eleggerà, attraverso il televoto, il Borgo dei Borghi 2021.