San Marino pronto ad accendere la notte: per la serata del Musica 300 tamponi rapidi e 8.000 erogazioni di igienizzante

Il 19 giugno si torna a ballare in discoteca nella Repubblica del Titano, gigantesca macchina organizzativa per garantire la sicurezza nel post-covid

Dodici colonnine pronte a distribuire oltre 8.000 erogazioni di gel igienizzante per le mani, oltre a 300 kit per effettuare tamponi rapidi anti-Covid. E' questo il contribuito messo gratuitamente a disposizione da G-Professional, azienda di San Marino specializzata in soluzioni per igiene, prodotti detergenti e sicurezza, in occasione dell'evento “The vibe is on”, il festival organizzato dal Gruppo Musica di Riccione in programma il 19 giugno prossimo nell'area Eventi San Marino Shooting Club in zona Ciarulla. Una manifestazione di portata internazionale, che vedrà salire sul palco grandi artisti del calibro di Sven Vath, dj e produttore discografico tedesco, tre volte vincitore di DJ Awards e inventore della celebre Love Parade che si alternerà con Dana Ruh, Idriss d, Fabrizio Maurizi e Philip&Cole. Attenzione massima, da parte delle autorità sammarinesi, sul fronte della sicurezza e dell'applicazione delle misure anti-Covid.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme della Repubblica di San Marino. In particolar modo dei decreti legge e dei protocolli voluti da ISS e Protezione Civile. Oltre 100 steward ai quali si aggiungono le forze dell’ordine sammarinesi per controllare il rispetto delle normative. Obbligatorio il certificato di avvenuta vaccinazione/guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso. Saranno allestiti check point nella zona dello Stadio di Serravalle e del Centro Uffici Globo per controllare il rispetto dei protocolli da parte di chi accede all’evento.

Con il proprio contributo all'organizzazione dell'evento, G-Professional ha deciso così di scendere in campo per favorire la ripartenza dei grandi eventi nella Repubblica di San Marino. “Le aziende del settore dell'intrattenimento sono state certamente tra quelle più colpite dagli effetti della pandemia e della chiusura -. spiega il responsabile commerciale Francesco Toscano -. Con la manifestazione in programma il 19 giugno prossimo la nostra Repubblica darà finalmente nuovo impulso a questo comparto, con l'obiettivo di dimostrare che è possibile organizzare eventi in completa sicurezza. Noi abbiamo voluto essere della partita e fornire il nostro personale contributo, attraverso la fornitura di gel igienizzante e kit rapidi, per incentivare e stimolare un graduale ritorno alla normalità e la ripartenza del tessuto economico sammarinese e non solo”.