La scommessa di mamma e figlia, inaugurato un nuovo atelier all'insegna del made in Italy

Un’avventura di madre e figlia all’insegna dell’abbigliamento di qualità. Si è inaugurata domenica pomeriggio (26 novembre) a Misano Adriatico, alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni, dell'assessore alle attività produttive Filippo Valentini e del presidente della Confesercenti Antonio Gaia, “Le Koko”, impresa nata dal coraggio e l’inventiva di Sonia Comastri e Laura Mazza, madre e figlia appassionate di abbigliamento e alta moda.

“Aprire un negozio di abbigliamento è un gesto molto coraggioso - ha osservato il presidente Gaia - visto il momento che vive il commercio al dettaglio, stretto tra la concorrenza delle grandi marche e l’online. Ritengo però che Sonia e Laura abbiano trovato la chiave giusta per vincere queste sfide, puntando sull’eccellenza e mettendo in campo la propria passione per la moda e il made in Italy. Lavorare nel commercio non è facile, soprattutto a Misano dove la rete commerciale è piuttosto debole, ma come Confesercenti cerchiamo di affiancare imprenditrici e imprenditori in questo percorso assistendoli sotto ogni aspetto”.

“L’apertura di un’attività è sempre una notizia molto positiva per il nostro Comune – ha sottolineato il sindaco Piccioni -. Più attività aprono e più diamo luce al territorio e facciamo il bene di Misano. Il fatto che sia un negozio di qualità è un ulteriore valore aggiunto. Abbiamo bisogno proprio di questo: attività che creino bellezza e diano lustro al nostro territorio”.

“Fin da ragazza ho cominciato a lavorare nell’ambito dell’alta moda, proseguendo nelle confezioni – ha spiegato Sonia Comastri -. Da Casotti e Bertani, azienda leader nella plissettatura dei tessuti, ho imparato ad apprezzare la bellezza dei vari tessuti affinando le mie capacità sartoriali, fino ad acquisire la convinzione di dovermi mettere in proprio. Farlo con mia figlia, che condivide la mia passione portando tutta la freschezza delle nuove generazioni, è una gioia immensa”.

“Le Koko rappresenta la realizzazione del sogno di una vita – ha aggiunto Laura Mazza -. Per questo all’inaugurazione abbiamo voluto regalare un rocchetto di filo, che simboleggia il percorso che ci ha portato fino a qui e il nostro legame con la materia che trattiamo. Non smettere mai di sognare, never stop dreaming, è il nostro motto”.

Le Koko punta sull’eleganza e sul made in Italy, con l’obiettivo di vestire la donna (con l’anno nuovo verrà inserita anche la moda uomo) dalla testa ai piedi, seguendola sia nella vita di tutti i giorni, che nelle occasioni importanti come cerimonie ed eventi speciali. La possibilità di effettuare anche piccole riparazioni e lavori sartoriali permette di adattare gli abiti a ogni forma e taglia, creando delle vere e proprie opere sartoriali su misura. Un total outfit che si compone, oltre che degli abiti di marchi italiani come Liu Jo e 5 Progress, delle calzature Prosperine e Voile Blance e delle borse di Rue Madam.