Alla scoperta dei segreti di Federico Fellini mentre si fa fitness, una domenica di sport e cultura

Domenica 7 maggio si terrà la quinta Edizione di “Sport e cultura: dal mare alla città” con un titolo assai accattivante “Fellini-Amo’, un appuntamento all'insegna della salute e del benessere e che ripercorrerà attraverso varie tappe nella città, i diversi luoghi amati dal Maestro Federico Fellini: dal Grand Hotel di Rimini, al Cinema Fulgor passando dal Borgo San Giuliano.

Il tour sarà guidato nell’aspetto sportivo da Elen Souza, la Personal Trainer Brasiliana, mentre l’aspetto culturale oltre a Francesca Delbianco guida ufficiale dell’Emilia-Romagna, l’ospite speciale sarà Elena Zanni, da tutti conosciuta in città, titolare del cinema Fulgor e Settebello, ma grande conoscitrice di cinema e cultura e in particolare della vita del maestro Federico Fellini, che stuzzicherà i partecipanti con alcuni aneddoti legati al Maestro e il cinema Fulgor. Ma ovviamente a tutti non si chiederà solo di ascoltare con le cuffiette le spiegazioni e gli aneddoti del grande Maestro, ma quello di camminare e praticare ginnastica funzionale.

La partenza è dal bagno Tiki 26 a Rimini per le 9 e il ritorno per le 11,30 circa, la durata dell’attività sportiva è di circa 2 ore e mezza con 8 chilometri, per un consumo di più di 1500 Kcal e aumento della tonificazione e mobilità.

Al termine, a tutti i partecipanti verrà fatto omaggio di alcuni campioni di integratori di Erba Vita di San Marino, con la spiegazione della dottoressa Patrizia Ghetti della Farmacia San Michele di Rimini. Inoltre, saranno presenti alla camminata anche lo staff di Roberto Romagnoli dell’Arop, che con un piccolo corner presenteranno a tutti i partecipanti le loro attività.

"A Rimini, c’è un grande cambiamento in essere non solo strutturale nella città ma anche di noi Riminesi, c’è sempre piu propensione al benessere e all’aria aperta - dice Giorgio Salvatori, organizzatore dell’evento -, lo abbiamo notato anche dalla grandissima partecipazione a Walk on the Beach. L’attività sportiva all’aria aperta ha diversi vantaggi e i Riminesi lo stanno apprezzando sempre di più sta partecipando a questo grande cambiamento, con qualsiasi tipo di attività dalla camminata alla bicicletta, ed è per tutte le fasce di età".

Sport & Cultura come Walk on the Beach si pongono l’obiettivo di attivare il metabolismo, migliorare la resistenza aerobica e anaerobica, intervallata con esercizi funzionali di tonificazione.

Insomma, una domenica super alternativa dove abbinare lo sport, e alcune notizie sulla città. E’ richiesto abbigliamento sportivo, la partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione via Eventbrite che prevede un piccolo rimborso spese per il pagamento del noleggio delle cuffiette.

L’evento ha il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Rimini, con partner Cinema Fulgor, Erba Vita, bagno Tiki 26.