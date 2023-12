A scuola un presepe speciale, tra le "statuine" personalizzate anche Sadegholvaad e il vescovo

I personaggi del presepe? Diventano le famiglie riminesi e tra di loro vengono immortalati con una speciale “statuina” anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il vescovo Nicolò Anselmi. Non è certo mancata l’originalità nell’allestimento del presepe che ha fatto esordio all’asilo “Cristo Re” di via Medusa. Il presepe è stato realizzato dai genitori del bimbi che frequentano la scuola ed è ambientato nella città di Rimini, con tanto di riproduzione della Cattedrale e dell’Arco di Augusto. Incuriosito per il lavoro il primo cittadino: “Bello ritrovarsi insieme al Vescovo Nicolò nel bellissimo presepe dedicato alla città realizzato dai bimbi della Scuola dell'infanzia "Cristo Re". Grazie per l'accoglienza e per il vostro bellissimo regalo”.