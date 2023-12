Sfida all'ultimo cocktail, due bartender riminesi pronti a misurarsi davanti alle telecamere di Sky

Riflettori puntati sui cocktail bar e i bartender del Riminese nella quarta puntata di ICooktail, che andrà in onda mercoledì 13 dicembre alle ore 21.30 sul canale 518 di Sky e su un circuito di 20 televisioni regionali (in Romagna su Teleromagna, canale 14 e in replica anche il giovedì alle 23,30 e il venerdì alle 24). A sfidarsi per accedere alla semifinale saranno il Brillo di Riccione e il Peledo di Cattolica.

A valutare i concorrenti due giudici coi fiocchi: Jonathan di Vincenzo, icona Tiki, fondatore di The Noble Experiment di Santarcangelo, bartender e ambassador di diversi brand, e Federica Geirola, Lady Amarena 2021, oggi bar manager al Singer Palace, 5 stelle di Roma e barlady in grande ascesa.

Jonathan e Federica giudicheranno il miglior cocktail bar e il miglior bartender in base a una serie di criteri fra cui la location, le proposte di cocktail in carta, servizio e innovazione nella presentazione e nella proposta, la creatività nel food pairing.

Con questa puntata si conclude la fase eliminatoria: i quattro locali migliori delle prime quattro puntate gareggeranno nella semifinale del 20 dicembre, all’interno del Mercato Coperto di Ravenna. Gran finale il 27 dicembre, sempre al Mercato Coperto di Ravenna, dove i due primi classificati si sfideranno per conquistare la vittoria.

La trasmissione è prodotta dall’Agenzia cesenate Expì, ed è sostenuta da un pool di aziende agroalimentari locali e nazionali: Bitter Salfa, Flamigni – L’Aperitivo Italiano , Distillerie Valentini, Serena Wines, Sun Ice, Vodka F.lli Spaka, Premiata Officina Lugaresi.

I Cocktail è condotto in regia dalla giornalista Claudia D’Angelo, ideato e prodotta da Rita Cicognani, l’AD di Expì, con riprese e montaggio a cura dello studio Dardari Multimedia.