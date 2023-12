Sfida all'ultimo cocktail made in Romagna, in finale su Sky anche Il Cortile di Camilla

Sono La Falegnameria di Longiano, l’Antica Formula di Gambettola, Il Cortile di Camilla di Santarcangelo e il Botanico di Faenza i magnifici quattro che si sfideranno nella semifinale di Icooktail, la trasmissione dedicata ai cocktail bar e ai bar tender della Romagna. La semifinale andrà in onda mercoledì 20 dicembre alle 21,30 sul canale 518 di Sky e su un circuito di 20 televisioni regionali (in Romagna su Teleromagna, canale 14 e in replica anche il giovedì alle 23:30 e il venerdì alle 24:00).

Questa volta, a differenza di quanto avvenuto nelle eliminatorie (durante le quali i giudici Jonathan di Vincenzo e Federica Geirola hanno visitato i singoli locali), i professionisti dello shaker si ritroveranno tutti insieme nella cornice del Mercato Coperto di Ravenna per una sfida all’ultimo drink. La gara si concluderà con la scelta dei due finalisti che gareggeranno nella finale del 27 dicembre (sempre ambientata al Mercato coperto di Ravenna) per la conquista del titolo di miglior cocktail bar della Romagna.

Icooktail è una trasmissione prodotta dall’Agenzia cesenate Expì, ed è sostenuta da un pool di aziende agroalimentari locali e nazionali: Bitter Salfa, Flamigni – L’Aperitivo Italiano , Distillerie Valentini, Serena Wines, Sun Ice, Vodka F.lli Spaka, Premiata Officina Lugaresi I Cocktail è condotto in regia dalla giornalista Claudia D’Angelo, ideato e prodotta da Rita Cicognani, l’Ad di Expì, con riprese e montaggio a cura dello studio Dardari Multimedia.