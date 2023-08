Shade canta le sue hit tra le piscine del parco acquatico. "Qui ci si innamora in un'ora"

“Sono un big fan dell’Aquafan. Qui ci si innamora… in un’ora. Ed è proprio uno dei miei luoghi preferiti, dove voglio essere in questo momento”. Shade è stato ospite della quinta tappa del festival Maxibon Music Wave, la rassegna di artisti che sul palco della Piscina Onde, ogni martedì pomeriggio (fino al 22 agosto), coinvolgono il pubblico in un appuntamento davvero unico con dj set, animazione e la maxi onda.

Con una raffica di hit e musica coinvolgente, l’hitmaker torinese si è divertito un mondo in compagnia del suo amico dj Jaro. Proprio Jaro al termine del live, ha fatto ballare il pubblico in piscina. Da ‘Bene ma non benissimo’ alla romanticissima ‘Irraggiungibile’, passando naturalmente per l’’Hit dell’Estate’ e tanti altri successi, il rapper si è esibito in una performance di 25 minuti. La passione per Aquafan è talmente grande che Shade lo ha ribadito anche ai microfoni di Gianluca Gazzoli, in diretta su Radio Deejay: “Ci siamo divertiti tantissimo. In questa bellissima cornice con le onde, Aquafan è il mio habitat. Al terzo pezzo sul palco mi sono detto ‘sono esattamente dove vorrei essere’. E ora vado anche a fare qualche scivolo”. Dall’Extreme al Kamikaze, passando per il gigantesco M280, Shade, Jaro e altri amici si sono divertiti per tutto il pomeriggio, incontrando fan e facendo selfie.

La settimana di festa alla vigilia del Ferragosto italiano, all’Aquafan di Riccione, continua giovedì 10 agosto, con Aquafan The Long Sunset: parco aperto dalle 10 alle 23.30 (scivoli fino alle 23). Dalle 18:30 festa in Piscina Onde con una speciale Monkey Wave, in compagnia di dj Franky, l’animazione, i ballerini, giochi d’acqua, effetti speciali e il maxi gonfiabile della scimmia simbolo dell’estate 2023 di Aquafan! Dalle 19:30 alla Walky Cup arriva il Webboh Fun con Aurora Baruto, Diego Lazzari, Davide Vavalà e il grande ritorno di Cricca, che prima di avere successo nel talent Amici di Maria De Filippi, la scorsa estate lavorava proprio nello staff di Aquafan. Scivoli in notturna e divertimento fino alle 23.30. Venerdì 11 agosto alle 14:30, in Piscina Onde, Rudy Zerbi sarà invece l’ospite speciale della maxi onda ‘Monkey Wave’. Ferragosto in Aquafan con la sesta tappa di Maxibon Music Wave, Martedì 15 agosto, con Random sempre alle 14.30 in Piscina Onde.