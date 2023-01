Arriva il Sigep e la pizzeria si trasforma in uno show cooking, tanti gli eventi in programma

Rossopomodoro Rimini è pronto ad accogliere i visitatori e gli ospiti del Sigep 2023. Fino al 24 gennaio, il ristorante di Marina Centro - tempio in Riviera del food Made in Napoli - aprirà le sue porte a una serie di eventi-degustazione. Veri e propri show cooking serali - dalle 20 in poi - il cui fulcro saranno quattro protagonisti d’eccezione: l’Executive Chef Daniele Priori, Luca Romano - che per l’occasione vestirà i panni dello Chef “di casa” -, il Bartender Charles Flamminio e il Maestro Fosco Olmi.

“Il Sigep - dice Luca Romano, titolare e gestore, insieme alla sorella Gioia, dei locali Rossopomodoro Rimini - è l’appuntamento fieristico dedicato al mondo della gelateria, della panificazione e del caffè tra i più importanti in Italia e d’Europa. È un’occasione di confronto tra i professionisti del settore e del mondo della ristorazione in genere dal quale non si può prescindere; specie per chi lavora a contatto con il consumatore finale. A Rossopomodoro Rimini abbiamo creato cinque eventi-degustazione, sul modello dello show cooking, che riuniranno attorno alla cucina del locale l’Executive Chef Daniele Priori. Per quest’occasione, anche il sottoscritto vestirà i panni dello Chef “di casa”. Entrambi saremo impegnati a proporre, in chiave tipicamente territoriale, le migliori specialità della nostra gastronomia: tra cui il polpo e il brodo di polpo e l’immancabile “Per E Muss”, l’autentica trippa napoletana condita con olio, sale e limone”.

“Nella zona allestita a bar - spiega Carlo D’Angiò, Senior manager Rossopomodoro - avremo invece, quale mago dei cocktail, il Bartender Charles Flamminio, molisano d’origine, già Brand Ambassador di RivieraGin, liquore tutto romagnolo. Flamminio è considerato, a ragione, uno dei più noti mixologist italiani; tant’è che il suo nome è ben riconosciuto oltre i confini del Paese.

Non ultimo, tra gli artefici delle serate Rossopomodoro (con Live Music e Dj Set), il Maestro Fosco Olmi - diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro, docente, pianista, cantante - che vanta un’esperienza musicale ventennale nonché numerose collaborazioni accanto a molti, celebri artisti”.