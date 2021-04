Simona Ventura fa tappa anche in un famoso locale della Valmarecchia

Visita a sorpresa di Simona Ventura all’Osteria “La Sangiovesa” di Santarcangelo di Romagna. La scorsa settimana la nota conduttrice televisiva insieme alla troupe del programma “Discovering Simo” prodotto dalla stessa Ventura per Real Time ha fatto tappa a Santarcangelo di Romagna.

Dopo aver visitato la cittadina accompagnata dalla Sindaca Alice Parma, Simona Ventura si è fermata nella storica Osteria di Santarcangelo. Ad accoglierla Cristina Maggioli che insieme alla famiglia gestisce il noto ristorante. "Abbiamo fatto una chiacchierata circa la ristorazione in questo periodo. Ho ringraziato Simona per averci fatto riaprire e riallestire il locale per questa occasione. Di questi tempi, con i ristoranti chiusi è stato bello ed emozionante poter riaccendere le luci anche solo per un paio di ore. Molto apprezzato dalla stessa Ventura e dalla troupe il famoso 'bignè di Santarcangelo' preparato dal nostro pasticciere Andrea Marconi".