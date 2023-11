Sogna di diventare una stella dell'hairstyling, parrucchiera riminese nel talent in onda su Real Time

Asia, 25 anni, da Rimini, sarà ai nastri di partenza di HairStyle, The Talent Show, con l'obiettivo di diventare la nuova stella nel mondo dell’hairstyling. Il talent che vedrà confrontarsi dieci parrucchieri professionisti, andrà in onda in prima serata da giovedì 16 novembre alle 21,20 su Real Time e sarà disponibile in streaming su discovery+ e anche attraverso il catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten TV.

La parrucchiera riminese

Asia proviene da una famiglia di parrucchieri, attività svolta sia dalla madre sia dalla zia. Affascinata da sempre dal mondo dell'estetica, è appassionata di makeover e ama creare make-up complessi. Da un anno e mezzo è socia in affari con la madre, al cui fianco gestisce il suo salone senza l’aiuto di altri dipendenti perché privilegiano la qualità del loro lavoro a un numero eccessivo di clienti. Particolarmente legata a entrambe le nonne, raccontare loro della sua partecipazione a HairStyle Italia l’ha resa particolarmente felice.

Il Maestro Rossano Ferretti e il Global Hairstylist Rudy Mostarda saranno incaricati di valutare i lavori presentati dai concorrenti e di offrire loro i loro migliori consigli. Il format è prodotto da Shine Iberia. Con HairStyle, Rossano Ferretti aspira a migliorare la percezione pubblica della professione di parrucchiere: “Il mio sogno è migliorare la qualità dell'industria in cui lavoro”. Per Rudy Mostarda “Girare HairStyle è stata un’esperienza, ma soprattutto un onore vedere negli occhi dei partecipanti la voglia e l’ambizione per questa professione”.

Il format

Dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia dovranno dimostrare il loro talento, abilità e creatività davanti a Rossano Ferretti (che condurrà il talent show trasmesso nelle sue cinque versioni in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e, appunto, Italia). In ciascuna edizione, Rossano Ferretti valuterà il lavoro dei concorrenti accompagnato da un co-presentatore proveniente da ogni paese. Non saranno soli: con loro ci saranno tante celebrities che daranno il loro contributo alla gara con consigli e suggerimenti. Nel corso delle puntate arriveranno nel salone di HairStyle, The Talent Show Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.

Adattarsi alle richieste dei clienti, studiare le loro caratteristiche fisiche e dar loro consigli sui colori e tagli di capelli che li valorizzano di più, realizzare acconciature per occasioni speciali e ripristinare la salute dei capelli danneggiati sono alcune delle sfide che i concorrenti di HairStyle affronteranno nel corso dello show. Inoltre, dovranno dimostrare la loro abilità con i colori e completare le acconciature con un make-up da sogno. Il vincitore di ciascuna edizione di HairStyle riceverà un premio del valore di 150.000 euro, che gli permetterà di aprire un salone super esclusivo con il supporto di un team di esperti guidato da Rossano Ferretti. Inoltre, avrà il sostegno dei marchi partner del programma e riceverà un assegno aggiuntivo di 10.000 euro da investire nel suo salone. Entrerà anche a far parte del team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri 'MDB Education'.

Lo studio tv

Per realizzare il sogno di HairStyle, The Talent Show, uno studio televisivo è stato trasformato in un grande hair salon di 1.000 mq con tutto il necessario per realizzare lavori spettacolari: postazioni di lavoro con tutti gli strumenti utili per dare vita a lavori straordinari, lavatesta indipendenti per offrire un trattamento personalizzato ai clienti e ampie scaffalature che ospitano i migliori prodotti per la colorazione e la cura dei capelli, nonché extension di capelli naturali in un’incredibile varietà di colori.

Con tutti questi prodotti, i concorrenti di HairStyle, The Talent Show potranno affrontare tutte le sfide con materiali di alta qualità forniti dai brand partner del programma: Alfaparf Milano Professional, Rossano Ferretti Parma, Gama Professional, Maletti e Great Lengths.