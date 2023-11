Sono tra le migliori coppie al mondo di danze latino americane, hanno raggiunto la finale dei Mondiali

A sole due settimane dal titolo di vicecampioni del Mondo di south American show dance, la coppia di atleti ballerini formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini regala un'altra emozione. Riescono a raggiungere per la seconda volta il titolo di finalisti ai campionati del mondo professionisti. Questa volta è stato in Belgio, domenica 26 novembre, in una competizione che vedeva in pista le migliori coppie provenienti da tutto il mondo della danza sportiva.

La coppia dopo aver superato le eliminatorie e le semifinali, a suon di samba, cha cha cha, rumba, pasodoble e jive entra nel tetto del mondo del ballo e chiude con un meritatissimo 7° posto. "Novembre è stato un mese intenso, ma ricco di soddisfazioni. Disputare due campionati del mondo è stato faticoso ma i sacrifici fatti sono stati ricompensati" dice Giovanni.

Maldivia commenta: “La soddisfazione più grande è quella di aver affrontato delle gare di altissimo livello, e aver portato a casa dei titoli che ci ritroviamo nel nostro bagaglio sportivo, alla fine quello che conta è ciò che queste esperienze ci hanno insegnato e ci servono da motivazione per i prossimi appuntamenti".

Giovanni e Maldivia vivono a Rimini e oggi sono una delle coppie più titolate nelle danze latino americane a livello nazionale, con un curriculum di risultati che li vede tra le migliori coppie al mondo. Il prossimo anno i campionati del mondo saranno in Canada. Un orgoglio per la scuola che rappresentano e dove sono i direttori tecnici e maestri, La move Dance con sede a San Mauro Pascoli e Santarcangelo.