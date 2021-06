Stop alla plastica, via alla raccolta dei rifiuti al parco dei Cerchi

Coriano dice stop alla plastica e lo fa anche con un evento in collaborazione con l'associazione Plastic Free in programma sabato alle 18 al parco dei Cerchi. Un appuntamento aperto a tutti volontari che desiderano partecipare.

"Ad aprile di quest’anno sono stata contattata da Roberto Di Leo, referente dell’associazione onlus Plasticfree per strutturare insieme qualche idea per migliorare l’ambiente - afferma l'assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia - Plasticfree è un’associazione di volontariato nata nel 2019, con oltre 700 referenti locali in tutta Italia e ha il fine di informare e sensibilizzare le persone sulla pericolosità della plastica monouso e coinvolgerle nella raccolta dei rifiuti abbandonati e sulla pulizia di spiagge, parchi. Ho accettato subito di incontrare il referente di Plastic Free anche perché il Comune di Coriano ha già messo in atto diverse politiche a sostegno dell’ambiente e per la riduzione dei rifiuti".

Nel comune di Coriano

Dal 2012/2013 sono in funzione i due distributori di acqua che hanno erogato ad oggi circa 3,5 milioni di litri con un risparmio ( calcolando bottiglie da 1,5 litri ) di circa 2 milioni e 200 mila bottiglie di plastica.

A giugno 2019 il sindaco Spinelli ha firmato l’ordinanza Plastic Free, con cui si stabilisce nel comune di Coriano il divieto di utilizzo di plastica usa e getta su tutto il territorio comunale dal 1 gennaio 2020. L’ordinanza riguarda anche i distributori automatici, shoppers, manifestazioni

A luglio/agosto 2019 attuato il progetto Porta la tua borraccia finanziato da Atersir per 80% per dotare tutti gli alunni, insegnanti, dipendenti comunali di una borraccia. Dal 2019 per tutte le mense delle scuole materne comunali sono state acquistate stoviglie riutilizzabili e lavabili, bicchieri e caraffe in vetro, posate inox e lavastoviglie necessarie , anche in questo caso partecipando nel 2019 ad un progetto di riduzione dei rifiuti finanziato per 80% da Atersir. In questo modo è stata abolita tutta la plastica usa e getta, dando un esempio importante ai bimbi delle scuole sul rispetto dell’ambiente , sul concetto del riuso , allontanandoli dalla cultura dell’usa e getta .

Nel dicembre 2020 sono stati installati a cura di Romagna Acque i distributori di acqua nelle due scuole medie con il fine di evitare le bottigliette di plastica, ridurre la quantità di rifiuti e incentivare l’uso della borraccia. Infine nel comune di Coriano le manifestazioni e gli eventi sono Plastic Free: il pic nic di Arancione è la notte, la festa della birra Birriamo, il Sangiovese Street Festival utilizzano solo stoviglie biodegradabili.

"Siamo molto contenti di collaborare con l'associazione Plasticfree perchè ci permette di strutturare anche per il futuro un impegno per l’ambiente che non si limita solo alla semplice pulizia dei parchi ma che, grazie alle tante iniziative che metteremo in campo, anche nell'ambito educativo con le scuole del territorio, pone le basi per un vera e propria consapevolezza ambientale - afferma il sindaco Domenica Spinelli - Colgo l’occasione di ringraziare Roberto Di Leo per lo spirito e l’entusiasmo con cui porta avanti il suo mandato. Crediamo a tal punto a queste iniziative che i componenti di tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza si sono già iscritti personalmente all’associazione anche per impegnarsi in prima persona."