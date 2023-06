Lo storico locale riminese manda due pizzaioli ai Mondiali e progetta una nuova apertura in città

Ferdinando Percoco, già campione e vice campione del mondo, e Leonardo Telesca hanno ultimato i preparativi. Fatte le valige e pronti gli “attrezzi del mestiere” che li porteranno, mercoledì 21 giugno, a gareggiare al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo “Trofeo Caputo”, l’edizione del 2023 è la numero 20, in programma al Pizza Village di Napoli allestito all’interno della Mostra d’Oltremare, quasi all’ombra dello Stadio Maradona, fino a domenica 25.

"Ferdinando è ormai un “veterano” della competizione più attesa tra gli addetti ai lavori e quest’anno - racconta Luca Romano, titolare e gestore, insieme alla sorella Gioia, dei locali Rossopomodoro Rimini - sarà il nostro portacolori nella categoria Pizza Margherita Stg. Leonardo Telesca, anch’egli portacolori di Rossopomodoro Rimini, lo seguirà a breve distanza cimentandosi nelle specialità Pizza Margherita Stg e Pizza Classica".

Due autentici fuoriclasse, la cui grande professionalità, unita all’estro e alla simpatia, sono i tratti distintivi. Entrambi pronti a dare “battaglia” ai tavoli del Campionato e riscuotere il meritato successo in un’arte decretata Patrimonio Unesco.

In casa Rossopomodoro la pizza è davvero qualcosa di speciale, per non dire “sacra”: la menzione nella TOP 50 delle migliori pizzerie al mondo è un altro sigillo che si va ad aggiungere all’elenco dei titoli e dei riconoscimenti ottenuti negli anni.

“I nostri quattro impasti - tradizionale, multicereale, integrale ai carboni vegetali e senza glutine certificato AIC - ci consentono di appagare il gusto di tutta la clientela. E per dare un ulteriore tocco di esclusività, Rossopomodoro Rimini - dice Carlo D’Angiò, senior manager del ristorante di viale Vespucci - ha aggiunto in menù, con incredibile successo, la pizza sottile alla Riminese nelle varianti più popolari: l’impasto viene steso più basso e la croccantezza ne guadagna molto”.

E nell’attesa d’infornare l’ennesima pizza da medaglia, Luca Romano svela una piccola, ghiotta anteprima sul versante della crescita imprenditoriale: insieme alla sorella Gioia e a Carlo D’Angiò si stanno valutando due potenziali nuove aperture; la prima su Rimini, mentre la seconda sulle coste del Veneto.