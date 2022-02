"Sulla stessa barca", a San Giovanni successo per lo spettacolo sul tema dell'immigrazione

Lunedì sera al Teatro Massari è andato in scena lo spettacolo teatrale "Sulla stessa barca", proposto da Liceo Scientifico Marconi, Comitato Tre Ottobre, Compagnia del Kintsugi- MSM.OdV, liberamente ispirato alla storia di Enaiatollah Akbari tratta dal libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” che si occupa del delicato tema della immigrazione. L'iniziativa a cura di Pro Loco, è realizzata con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano nell'ambito del progetto giovanile Attivamente a cura di Aps Pro Loco. Si è trattata di una speciale occasione in cui giovani e talentuosi ragazzi ci hanno offerto preziosi spunti di riflessione e un emozionato stupore.

"Siamo felici che ci possano essere opportunità come queste a San Giovanni- sottolinea l'Amministrazione comunale presente alla serata nelle persone del Sindaco Morelli, della Vicesindaco Bertuccioli e dell'Assessore Malpassi.- Grazie ad importanti professionalità e a tanta passione si sono dati spazio e stimoli all'espressione dei giovani che si stanno appropriando di diversi spazi in paese per incontrarsi, confrontarsi e creare. Ci siamo davvero commossi ed entusiasmati per questa è per le tante opportunità che si stanno aprendo attraverso l'intraprendenza di sempre più numerosi ragazzi e ragazze."

Aps Pro Loco afferma: "Vogliamo ringraziare tutti coloro che ieri sera hanno reso possibile questa bellissima ed emozionante serata, tutti coloro che hanno partecipato, i ragazzi, gli insegnanti, i tecnici, l’amministrazione comunale, il liceo Marconi, il Teatro A. Massari e il meraviglioso pubblico. Grazie al musical “Sulla stessa barca “ per averci regalato tali emozioni e per averci donato un messaggio prezioso!"