Tenuto a battesimo a Bellaria, "Cupido" conquista l'Italia all'insegna della solidarietà

“Amore”, il Cupido gigante tenuto a battesimo a Bellaria Igea Marina in occasione delle celebrazioni di San Valentino, sta ‘conquistando l’Italia’: è infatti protagonista dell’installazione itinerante ideata da Andrea Prada e dall'azienda Marlù Gioielli.

Andrea Prada, che delle manifestazioni organizzate nel mese di febbraio a Bellaria Igea Marina è stato anche direttore artistico, spiega che “alla base dell’idea c’è la volontà di portare in giro per l’Italia il nostro Cupido gigante, regalare un sorriso e promuovere attività benefiche.” Così come avvenuto, d’altra parte, a Bellaria Igea Marina, “dove si è svolto il festival #BeViral, il primo dedicato alla musica virale, il cui vincitore, il giovane cantante Albe, ha assegnato la sua freccia – ossia una quota in denaro – a favore di Unicef.”

“Alla base dell’azione di marketing che ci vede protagonisti, ovviamente, l’attività a livello social, fronte sul quale stanno arrivando grandi risposte e che, in qualche modo, porterà indirettamente nuova visibilità a Bellaria Igea Marina, ricordando”, conclude, “le circa venti azioni di beneficenza che svolgeremo di qui a settembre.”