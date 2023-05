I tifosi della Roma si preparano per la finale di Europa League, l'appuntamento è a San Giuliano

Più di 180 persone saranno presenti giovedì (1 giugno) al Tiki Taka di San Giuliano per assistere alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Il Roma Club Rimini stavolta ha fatto le cose in grande, riunendo i soci che non sono andati né a Roma né a Budapest, i tanti tifosi giallorossi riminesi che si stanno avvicinando al club e i numerosi romani che in questo momento sono in trasferta per lavoro, soprattutto per il concerto di Vasco Rossi.

Sarà una serata di festa dalla quale comunque si uscirà con le lacrime agli occhi, per la felicità o per l'orgoglio.

Fra l'altro è attesa anche la presenza del primo cittadino Jamil Sadeghovaald, che seppur impegnato in una cena di lavoro cercherà di passare a fare un saluto. Insomma, un mare giallorosso testimonierà quanto sia grande in Romagna l'amore per la compagine capitolina.