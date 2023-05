Tre amici sul cammino di San Francesco in Valmarecchia per salvare il convento francescano

Tre amici legati dalla passione per l’escursionismo. Alcuni mesi fa, Patrick Wild (consigliere comunale a Santarcangelo), Matteo Paruscio (avvocato) e Sara Spada (medico) hanno deciso di mettersi in cammino per seguire le tracce che San Francesco ha lasciato tra la città di Rimini e il Santuario della Verna, dalla Romagna alla Toscana. Questo cammino, che avrà inizio mercoledì 31 maggio e si concluderà domenica 4 giugno, nasce da diverse suggestioni e include un’iniziativa a scopo benefico.

La prima è innanzitutto il grande amore per la terra in cui I tre amici vivono, la Romagna. “In Valmarecchia siamo nati e cresciuti e anche chi da queste zone è stato “adottato”, ne ha amato fin da subito ogni angolo e sfaccettattura. Da piccoli si andava sulla neve in Carpegna, d’estate a bagnarsi nelle pozze del Marecchia e poi le gite tra le chiese e i castelli di Saiano, Montebello, Verucchio, San Leo. Oggi questa ricchezza permane e ci arricchisce tutti, ma è messa a serio rischio da politiche miopi (dagli allevamenti intensivi ai parchi eolici, passando per una nuova superstrada e la compressione delle oasi naturali) che contrastano con la reale vocazione della valle”.

La seconda ha a che fare col turismo sostenibile: “l’idea è di coniugare come nostro solito il cammino con la scoperta (o riscoperta) dei piccoli borghi e delle aree interne, delle tradizioni dei “nostri” nonni, sulla scia del turismo lento e consapevole, per sostenere quelle piccole attività locali che sopravvivono con non poca fatica allo spopolamento”.

La terza è com’è ovvio quella legata all’esperienza di Francesco. “Si tratta certamente di un cammino religioso, ma caratterizzato da una spiritualità tale da poter essere affrontato e vissuto anche da chi, laico, è alla ricerca di risposte interiori”.

“Sulla scia di queste suggestioni abbiamo quindi avuto un’idea: a Santarcangelo di Romagna si trova un convento, edificato nel XVII secolo e dedicato alla Sacre Stimmate di San Francesco, oggi gestito dai frati cappuccini (francescani quindi). L’edificio è a rischio crollo per i movimenti franosi del colle su cui sorge. Col nostro breve cammino vorremmo sensibilizzare la popolazione sull’importanza del convento, lanciando nello specifico un crowdunfing (sulla piattaforma Gofundme: https://gofund.me/8f737644) per contribuire ai lavori di manutenzione. Troverete i riferimenti in calce a ogni post che pubblicheremo. In più abbiamo creato la pagina Rimini La Verna 4 charity sia su Facebook che su Instagram, che aggiorneremo per dar conto delle donazioni e del cammino”.

Infine una riflessione su quanto accaduto nelle settimane scorse: “Naturalmente questo cammino è stato organizzato mesi fa, quando i recenti eventi alluvionali erano lontani. Le ferite subite dalla Romagna ci hanno colpito nel profondo e diversi di noi, come tanti altri, si sono recati a dare una mano in mezzo al fango. La scelta di rinunciare al cammino non è stata semplice, ma abbiamo deciso di mantenere il programma originario e di sostenere principalmente e per coerenza i lavori del Convento (che ha comunque bisogno di fondi). Invitiamo però chiunque ne avesse la possibilità a contribuire alle numerose raccolte fondi nate in questi ultimi giorni a favore delle comunità alluvionate, in particolare dell’appennino”.

E infine: “Un grazie doveroso a Franco Boarelli de l’Umana Dimora nonché autore della guida ufficiale, per i preziosi consigli pre-partenza e l’instancabile lavoro di cura e manutenzione della segnaletica lungo il percorso.

Grazie a Monica Gori, autrice delle grafiche che accompagneranno il nostro cammino, che ha accettato con davvero gran cuore di sposare la nostra causa. Ma soprattutto un grazie a chi deciderà di contribuire come può ai lavori di manutenzione del convento di Santarcangelo (oltre alle raccolte fondi per le zone colpite dall’alluvione)”.