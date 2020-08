Turismo, soddisfazione per Ferragosto ma non basta a salvare la stagione. Si guarda all'autunno

Tante presenze, come nessun operatore si sarebbe mai aspettato per la settimana di Ferragosto a Rimini. E le prospettive sono buone almeno fino al 22 agosto. Secondo l'analisi di Visit Rimini i dati sono buoni. "La speranza è che si confermi questo trend anche per l’ultima settimana di agosto e per il mese di settembre, visto che la tendenza è quella delle prenotazioni last second e che le richieste continuano ad arrivare in considerazione anche della buona condizione epidemiologica del nostro territorio. Si rileva comunque molta cautela nel commentare la situazione da parte degli albergatori".

I numeri delle ultime settimane hanno dato una boccata d'ossigeno a una stagione ormai data per persa, e hanno dimostrato che Rimini e la Riviera sono un grande punto di riferimento per il turismo Italiano. A conferma del fatto di Rimini, faro del turismo italiano e sulla base anche del lavoro svolto nelle scorse settimane dalla Task Force Tursimo del Piano Strategico, la destinazione si sta preparando ad allungare la stagione. "Sì, perché Rimini e il suo entroterra hanno molto da offrire anche dopo l’estate. Innanzitutto una città aperta tutto l’anno, che offre servizi senza soluzione di continuità, dove c’è vita anche in pieno inverno e dove la proverbiale accoglienza romagnola non viene mai meno. E poi gli ampi spazi, la natura, la cultura e la sua stessa identità consentono di sperimentare le sue ricchezze 365 giorni l’anno". Ecco allora la scelta di predisporre delle suggestioni che costituiscono la naturale evoluzione delle esperienze che VisitRimini propone e commercializza per l’estate (sul sito www.visitrimini.com), ma in chiave autunnale, invernale e primaverile.

"I quattro meta prodotti individuati sono arte e cultura, Federico Fellini, benessere e attività all’aria aperta ed enogastronomia. Quattro punti cardinali che orientano le proposte che la DMC lancerà direttamente ad un pubblico che vuole concedersi di tanto in tanto un week end o un short break e che è alla ricerca di esperienze ed emozioni tutto l’anno. Come dire, la sperimentazione di una proposta completamente nuova, per contenuti e modalità di distribuzione. Del resto l’innovazione turistica è nel Dna di Rimini… come tutti ricordano a partire dal lontano 1843, con l’apertura del primo stabilimento balnear"e.