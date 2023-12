Tutti pazzi per il Micro museo di Verucchio, quando gli oggetti usati tornano di moda

Inaugurato sabato scorso a Verucchio, il "Micro - Museo dell'oggetto ritrovato", un progetto museale spin off del San Marino e Montefeltro Green Festival. Per l'originale iniziativa si sono mossi anche Repubblica e il Corriere, che hanno intervistato l’ideatore Gabriele Geminiani. Infaticabile tessitore di relazioni su l'amato Montefeltro. Geminiani, negli anni ha eletto la Repubblica di San Marino, per le sue caratteristiche, storiche, geografiche e geologiche, come osservatorio privilegiato della Sostenibilità ideando il San Marino Green Festival, giunto alla sua VI edizione.

Madrina d’eccezione del piccolo museo che celebra le piccole cose perdute e ritrovate, Grazia Francescato, attivista e giornalista ambientale che, impossibilitata ad essere presente, ha inviato un bellissimo videomessaggio ai presenti. Soddisfatta la sindaca di Verucchio Stefania Sabba che nell’insolito progetto ha creduto sin dal primo momento, intravedendo in esso il principio di un’offerta culturale che vada a richiamare un target di turisti sempre più in cerca di cose di nicchia e particolari.

Piena soddisfazione anche di Sara Masinelli della Cooperativa Atlantide che gestisce l’ufficio turistico, la Rocca Malatestiana e lo splendido Museo Villanoviano, che con Geminiani sta già impostando collaborazioni ancora top secret, ma di grande interesse sia turistico che culturale. Assolutamente soddisfatti i tanti presenti provenienti sin da Lombardia, Emilia e Marche che hanno colto l'occasione per conoscere l'antica patria dei Malatesta e i suoi tesori.