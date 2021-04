Un'esplosione di fantasia con Tom e Jerry e le uova donate ai bambini

A Bellaria Igea Marina la Pasquetta è stata più dolce che mai grazie a Tom e Jerry e alle uova di cioccolato offerte ai bambini della città! La consegna delle uova pasquali per i bambini dagli 1 agli 11 anni è stata un grande successo: l’Amministrazione Comunale insieme a Fondazione Verdeblu e le Associazioni cittadine hanno reso possibile il coloratissimo corteo che lunedì 5 aprile ha percorso le strade di Bellaria Igea Marina raggiungendo i bambini direttamente nelle loro case, prestando particolare attenzione alle misure preventive previste per la pandemia. A capo degli undici gruppi di distribuzione, hanno sfilato in tutto il loro storico splendore anche le spiders del Club Alfa Romeo Duetto a suon di musica e colori.

A conclusione della giornata Tom e Jerry con gli uomini della Protezione Civile, hanno consegnato uova al personale del pronto soccorso, in turno lavorativo in questa giornata festiva. Bellaria Igea Marina “Flower Mood” a Pasqua, è stata un’anticipazione dell'allegra atmosfera che caratterizzerà la stagione in arrivo: vivace, coloratissima e in compagnia degli amici cartoons, ospiti a Bellaria Igea Marina durante tutta l’estate.