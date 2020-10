Un gruppo di amici lancia un portale dedicato al cibo biologico e alle aziende del territorio

Si chiama "unduetrebello" ed è il primo portale del territoriio riminese per acquisti di cibi biologici online, di prodotti certificati e a km0 con consegna a domicilio. “Lavoriamo solo con aziende del territorio della provincia di Rimini – spiega Giulia Patanè - come Bio’s Farm, Terre Biologiche Valmarecchia, Azienda Agricola Delle Selve, I Fattori, Bio’s Merenderia, ognuna delle quali ha ottenuto le certificazioni Bio che pubblichiamo sul sito”.

“Non vogliamo che il nostro portale sia un mero strumento per gli acquisti – prosegue la responsabile del progetto - ma che crei cultura e consapevolezza rispetto a ciò che mangiamo (come viene prodotto, da chi) e anche rispetto alla “fatica”dei produttori, che per poter garantireprodotti genuini, devono sostenere grandi sforzi in termini fisici, economici e burocratici. E’ importante sostenerli, ma dobbiamo anche capire di chi fidarci”.

Così sul sito www.unduetrebello.com non si trovano solo tutte le schede dei produttori, ma anche le informazioni sui prodotti disponibili e persino le ricette. I prodotti hanno ricevuto le tre certificazioni che garantiscono la qualità di ciò che si sceglie. Alla base dell’idea, un gruppo di amici innamorati del territorio, la provincia di Rimini, e legati da principi comuni. Primo fra tutti, il rispetto della natura. “Per noi vivere in armonia con essa significa permettere a chi la cura di farlo senza sfruttarla, e a chi gode dei suoi frutti, di potervi accedere sentendosene parte. Questo è il mercato che noi vogliamo, ed è bello”, conclude Giulia Patanè.