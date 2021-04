Un'ora per la Terra, l'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente

Si chiama #Project 1Hour ed è il nome dell’iniziativa organizzata giovedì dal Gruppo Volkswagen in occasione della Giornata della Terra. La giornata Earth Day ricorre in tutto il mondo ed è una celebrazione nata con l’intento, non solo di sensibilizzare l’umanità sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di processi naturali, tecnologia verde e tecniche innovative, ma anche di rimediare ai danni già fatti. Salvare la Terra è una necessità e in questa direzione il Gruppo di Wolfsburg, che si è dato l’obiettivo Carbon Neutral a livello globale per tutti i suoi brand e in tutto il mondo entro il 2050, nell’occasione ha lanciato un'iniziativa unica, uno "scambio di opinioni" con relativo hashtag #Project1Hour che attraversa l’intero pianeta.

“Per la Giornata Mondiale della Terra, i brand del Gruppo Volkswagen e i loro 660.000 collaboratori intendono dare un forte segnale. – dichiara Maria Reggini - Tutti interromperanno l’attività lavorativa per un'ora, dedicandola a conoscere meglio il tema della protezione del clima e a sviluppare idee concrete. La riflessione è supportata da un video e da un questionario. Noi tutti siamo pronti a svolgere il nostro ‘compito’.”

Il progetto si prefigge lo scopo di dare a tutti l’opportunità di acquisire consapevolezza sui temi del cambiamento climatico e di sviluppare idee che possano contribuire, tanto in ambito privato quanto in ambito professionale alla riduzione delle immissioni di anidride carbonica in atmosfera e quindi, più in generale al conseguimento di un obiettivo di fondamentale importanza per il futuro nostro e delle prossime generazioni: il contenimento del riscaldamento globale. “Questa iniziativa, che coinvolge migliaia di colleghi di tutto il mondo, è lodevole e carica di significato. – aggiunge Filippo Reggini - Sintonizzare il nostro comune sentire sui temi cruciali del rispetto e della tutela ambientale significa dare concretezza, con i fatti, alla strategia che è alla base della transizione tecnologica che il Gruppo Volkswagen ha pionieristicamente abbracciato e convertito in un piano industriale rivoluzionario.”

Il Gruppo Volkswagen ha infatti assunto un impegno chiaro rispetto agli Accordi di Parigi sul clima puntando alla ‘Carbon Neutrality’ entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo si sta concentrando sull'elettrificazione dei prodotti e sulla riduzione della CO2, dalla catena di approvvigionamento al riciclo. “Condividiamo questi valori come persone e come azienda; stiamo facendo buoni progressi per contribuire al progetto “way to zero", la nuova mission ambientale del marchio VW, ovvero l’impegno concreto nell’azzerare nei prossimi anni l’impatto delle emissioni di CO2.” – concludono i Reggini - Anche nel comportamento individuale vediamo molto potenziale per concretizzare la strategia aziendale e accelerare il processo e i suggerimenti e le proposte che emergeranno da #Project1Hour, saranno un modo per accelerare ancora di più le nostre attività a favore del clima e della salute del nostro pianeta."