Una culla per i nati prematuri grazie a Ezio Greggio e al progetto Marluricaricamore

Lunedì 12 giugno alle 12.30 verrà consegnata una nuova culla termica all’ospedale di Rimini, grazie a Marlù gioielli, il brand delle sorelle Fabbri che quest’anno ha chiesto di poter portare al festival di Monte-Carlo di Ezio Greggio il suo progetto #MarluRicaricAmore, sostenendo una raccolta fondi per l'acquisto di una culla termica, a favore dell'associazione di Greggio che aiuta da sempre i bambini nati prematuri. Tra i sostenitori della serata benefica, tenutasi allo Yacht Club Monaco, molti i personaggi del mondo dello spettacolo hanno donato oggetti, tra cui Vasco Rossi che ha regalato un cofanetto edizione limitata di Colpa D’Alfredo, da lui autografato. Sarà Ezio Greggio in persona, assieme alle sorelle Fabbri a consegnare l’incubatrice al direttore responsabile del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Rimini, la dottoressa Gina Ancora e agli amici de La Prima Coccola.

Il progetto #MarluRicaricAmore,partito a febbraio da Sanremo, sta proseguendo il suo tour per liberare e comunicare il sentimento più bello, legato dai lacci della pandemia. La missione è Ricaricare i cuori di Amore. Per farlo è sufficiente postare una story, inserendo @marlu­_ufficiale e #marluricaricamore, in cui si esprime tutto l'amore per i propri affetti, verso gli amici, la famiglia, i propri compagni a quattro zampe, o catturare in una foto il pick up su cui viaggia Amore. Ogni story ricaricherà il cuore delle missioni, fino a quando sarà arrivato al 100%. In quel momento, sarà Amore a consegnare alla realtà prescelta il suo dono.