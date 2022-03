Una speciale carrozzina e l'escursione in montagna diventa possibile per tutti, iniziativa a Maiolo

Il gruppo di “Montagna terapia” del Club Alpino Italiano nell ambito del progetto “Una montagna per tutti”, con i saluti del sindaco di Maiolo Marcello Fattori ha dato vita sabato ad una escursione veramente per tutti. Grazie ai soci volontari e alle speciali carrozzine joellet in dotazione al gruppo del Cai di Rimini per l'accompagnamento sui sentieri di montagna per persone con difficoltà motoria si è potuto far ammirare all'ospite dell'escursione lo scenario variopinto che offrono i calanchi lungo il percorso che conduce all'antica Rocca di Maiolo e i panorami che si possono ammirare dalla cima.