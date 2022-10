Una troupe della Rai alla scoperta dell'allevamento di lumache più grande della Romagna

Lo stabilimento elicicolo Demetra di Rimini davanti alle telecamere della Rai. E’ accaduto sabato, sulle prime colline romagnole, dove in mattinata è arrivata una troupe televisiva con la giornalista Serena Biondini. L’obiettivo era quello di documentare una giornata come tante nel più grande allevamento di lumache della Romagna. Il servizio giornalistico è andato in onda ieri nel Tg3 Regionale e, nei prossimi giorni, sarà trasmesso anche dal Tg1.

Davanti alle telecamere Daniele Bartocci, creatore dell’allevamento Demetra che, da circa un anno e mezzo, si occupa di cosmetica (bava di lumaca) e di gastronomia (le pregiatissime Escargot). Su un terreno di 10mila metri, Daniele ha creato un avveniristico allevamento ‘a ciclo naturale’ biologico. Si tratta di un metodo d’allevamento no-stress e cruelty-free studiato per il benessere della chiocciola che viene alimentata con ortaggi stagionali coltivati direttamente nel suo habitat senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi. L’allevamento di Rimini, con zero emissioni di Co2 ed interamente alimentato con pannelli solari, è nato con 125mila produttori (990 chili), ma nei due momenti annuali di raccolta (primavera e autunno) gli esemplari negli otto recinti superano i due milioni.

Il prossimo 29 ottobre, proprio nell’allevamento Demetra, è in programma un “Helix Day”, ovvero un’intera mattinata informativa “sul campo” per spiegare nel dettaglio tutto ciò che serve per creare dal nulla un’efficiente azienda elicicola. All’evento hanno già richiesto di partecipare quasi una cinquantina di aspiranti allevatori, “un numero sorprendente - commenta Bartocci - anche se la produzione di bava di lumaca sta vivendo un nuovo boom e, dopo una fase di stallo, le opportunità del mercato sono tornate ad essere molto interessanti”.