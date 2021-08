Università, nasce il master in "Farmacia clinica oncologica 4.0": il bando

Il master vuole formare professionisti specializzati sia nell’organizzazione e gestione della farmacia oncologica sia nei percorsi diagnostico-assistenziali per i pazienti in terapia oncologia

Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, Campus di Rimini, in collaborazione con Ser.In.Ar., avvierà il Master Universitario di II livello in “Farmacia Clinica Oncologica 4.0”, un iter formativo riservato a candidati in possesso di laurea magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o lauree similari conseguite all’estero nei medesimi ambiti disciplinari, valide ai fini dell’ammissione.

Il Master ha durata annuale, rilascia 60 crediti formativi universitari (Cfu) e ha come obiettivo quello di formare professionisti specializzati sia nell’organizzazione e gestione della farmacia oncologica sia nei percorsi diagnostico-assistenziali per i pazienti in terapia oncologia: vi sono ammessi un massimo di 24 corsisti. Il Piano didattico del Master, il cui direttore è il prof. Andrea Tarozzi, prevede approfondimenti su temi quali l’oncologia e l’onco-ematologia, l’innovazione in oncologica e medicina di precisione, la farmacologia e la tossicologia dei farmaci oncologici, l’organizzazione, la gestione e l’innovazione tecnologica e robotica nella farmacia oncologica, la sperimentazione clinica in oncologia e la gestione dei farmaci sperimentali, il monitoraggio delle terapie oncologiche, la farmacovigilanza e gli aspetti clinici in oncologia e il management dei servizi sanitari sempre in ambito oncologico.

La scadenza del bando è fissata al 10 febbraio, mentre la selezione dei candidati è prevista il 16 dicembre: le graduatorie saranno pubblicate il 27 febbraio e il periodo di immatricolazione va dalla medesima data fino al 14 gennaio. Le lezioni si terranno parte al Campus di Rimini, parte a Forlì e parte all'Irst di Meldola.

Per informazioni sul master è possibile contattare la segreteria didattica e chiedere di Luigia Binetti indirizzo mail: luigia.binetti@unibo.it; tel. 0547.368311) o consultare il direttore del Master, il professor Andrea Tarozzi, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (e mail: andrea.tarozzi@unibo.it - tel. 0541434620). Per partecipare alla selezione dei candidati, è necessario consultare il bando integrale.