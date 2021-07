Uno Bianca, il poliziotto riminese Luciano Baglioni ospite di Carlo Lucarelli

Si apre ufficialmente mercoledì, con una serata dedicata al 25esimo anniversario della cattura dei capi della banda della Uno bianca, la quarta edizione di 'Cesenatico Noir', il 'Festival della letteratura con delitto' che si tiene al Teatro all'Aperto in largo Cappuccini a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.

La serata, come spiega Confesercenti Emilia-Romagna, è di particolare interesse perché "proprio nel 2021 si discuterà della rimessa in libertà dei due poliziotti killer, capi della banda, Roberto e Fabio Savi". Condurranno l'evento Stefano Tura e Carlo Lucarelli, che dialogheranno con Valter Giovannini, il magistrato bolognese che ha condotto l'inchiesta ed è stato pubblico ministero nei processi, Luciano Baglioni, ex poliziotto della Questura di Rimini, autore dell'arresto dei Savi, e Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime Uno bianca. In apertura ci saranno inoltre i saluti del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del direttore regionale di Confesercenti, Marco Pasi e del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. (fonte Dire)