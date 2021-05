Vasco Rossi è tornato in Riviera e i fan sono già a caccia di selfie

Il rocker di Zocca ogni estate è un ospite tra i più attesi e spesso si può incontrare durante le sue uscite in sella alla bici

"Bentornato Vasco". Il rocker di Zocca è di nuovo di stanza a Rimini, da alcuni giorni. Il cantante come sempre alloggia al Grand Hotel e i fan sono puntuali davanti ai cancelli per riuscire ad aggiudicarsi un selfie e un autografo.

Vasco Rossi è un ospite fisso della Riviera, lo scorso maggio proprio a Rimini avrebbe dovuto preparare un tour all’ex teatro Novelli, poi sospeso per via dell'emergenza sanitaria, ma ha comunque raccontato il suo soggiorno su Instagram con foto e commenti. Tre anni fa aveva preparato la tournée al Rockisland e in precedenza aveva soggiornato sempre al Grand hotel prima dell'evento live di Modena Park.

Vasco Rossi continua a dimostrare grande affetto nei confronti dei fan concedendo anche qualche battuta e chiacchierata a chi lo incontra fuori dall'albergo oppure durante le uscite in bicicletta o nel Borgo San Giulliano. Con l'arrivo di Vasco a Rimini si può dire che l'estate è proprio alle porte.